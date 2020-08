Zahlen vom Wochenende : Drei neue Corona-Fälle im Landkreis

Kreis Saarlouis Die Zahl der Corona-Infektionen ist am Wochenende wieder gestiegen. Wegen eines technischen Problems kann der Landkreis aber nicht sagen, wo die neuen Fälle aufgetreten sind.

Der Landkreis Saarlouis hat am Wochenende drei neue Infizierte mit dem Corona-Virus gemeldet. Wie der Landkreis auf SZ-Anfrage mitteilte, verzeichnete das Gesundheitsamt des Kreises am Samstag zwei neue Fälle, am Sonntag kam ein weiterer, positiver Fall mit dem Corona-Virus hinzu. Damit steigt die Zahl der bisher vom Gesundheitsamt Saarlouis registrierten Fälle auf 581 an. Wo die neuen Fälle bekannt wurden, konnte der Landkreis aufgrund von technischen Problemen am Wochenende nicht ermitteln. Aktiv infiziert sind derzeit 13 Personen. Die Zahl der Genesenen im Kreis bleibt Samstag wie Sonntag bei 544.