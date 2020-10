Zahlen von Montag : Drei neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Leichtes Aufatmen im Landkreis Saarlouis: Am Montag wurden drei neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 51,98.

Der Landkreis Saarlouis hat am Montag vergleichsweise wenig Corona-Fälle gemeldet. Infiziert haben sich ein Mann aus Nalbach sowie zwei Frauen aus Schwalbach und Wadgassen. Erfahrungsgemäß werden an Wochenenden weniger Menschen getestet, als an den übrigen Tagen.