Aktuelle Zahlen : Zwei neue Corona-Fälle im Kreis Saarlouis

Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Im Landkreis Saarlouis gibt es zwei neue Corona-Fälle. Wie der Landkreis am Dienstagnachmittag mitteilt, sind die Infizierten 69 und 24 Jahre alt und leben in Lebach und in Schmelz. Die Anzahl der genesenen Fälle liegt weiterhin bei 536. Insgesamt gab es bislang 567 Fälle.