Pandemie : Landkreis meldet 93 Neuinfektionen

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt knapp über 200.

93 weitere Menschen im Kreis Saarlouis haben sich mit Corona infiziert. Das teilt der Landkreis mit. 95 Menschen, die zuvor infiziert waren, gelten als genesen. Somit sind 1570 Infektionen bekannt. 282 der Betroffenen leben in Saarlouis, 144 in Schwalbach, 142 in Rehlingen-Siersburg, 136 in Dillingen, 135 in Schmelz, 123 in Lebach, 122 in Wadgassen, 111 in Saarwellingen, 107 in Überherrn, 75 in Nalbach, 69 in Bous, 66 in Wallerfangen und 58 in Ensdorf. Bisher wurden im Kreis 98 495 Infektionen registriert, 96 633 gelten als genesen. 7-Tage-Inzidenz: 201,83.