Pandemie-Lage entspannt sich : Corona-Inzidenz im Kreis Saarlouis sinkt weiter

Kreis Saarlouis Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region liegt nun deutlich unter 100. Und auch bei der Zahl der Impfungen nähert man sich einem nächsten Meilen-Stein.

Die meisten Neuinfektionen verzeichnete am Donnerstag die Gemeinde Ensdorf, mit vier neuen Fällen. Hier gibt es mit 40 derzeit auch die meisten aktiven Corona-Fälle. Drei neue Fälle wurden dagegen in Saarwellingen (14 aktive Fälle), zwei in Saarlouis (34) und jeweils einer in Bous (13), Schwalbach (21) Wadgassen (35) Lebach (25) und Schmelz (14) verzeichnet.