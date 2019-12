Rezertifizierung : Feier mit Samba-Rhythmen

Kreis Saarlouis Der Landkreis Saarlouis bleibt weiterhin Fairtrade-Landkreis.

„Dass der Landkreis das Fairtrade-Zertifikat mehr als verdient hat, wurde durch die Vielfalt der Engagierten besonders deutlich: Egal ob Vereine, Kirche, Einzelhandel, Gastronomie oder Schulen: Alle stehen fest hinter der Fairtrade-Initiative“, heißt es in der Pressemitteilung des Landkreises. „Der Gedanke lebt hier bei uns in Saarlouis“, sagte Landrat Patrik Lauer.

„Allein im Jahr 2018 nahmen 3500 Schülerinnen und Schüler an Fairtrade-Programmen teil – eine wirklich beeindruckende Zahl“, lobte Esther Woll, Leiterin der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Initiative im Landkreis. Inzwischen sind alle 28 weiterführenden Schulen, die sich in Trägerschaft des Landkreises befinden, mit Begeisterung bei der Sache. „Schulen sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Initiative. Denn Fairtrade beinhaltet viel mehr als nur Handel, auch Klimawandel und Nachhaltigkeit gehören dazu. Fairtrade heißt, regional Verantwortung dafür zu übernehmen, wo global der Schuh drückt. Und deshalb müssen wir diesen Gedanken schon früh in unseren Schulen vermitteln“, sagte der Landrat.

So waren es dann auch Schulen des Landkreises, die das Rahmenprogramm der Veranstaltung maßgeblich mitgestalteten. Die Trommel-AG der Anne-Frank-Schule, die als erste Förderschule bundesweit als „Fairtrade-Schule“ ausgezeichnet wurde, läutete die Rezertifizierung mit schwungvollen Samba-Rhythmen ein, während die Band und der Chor der Martin-Luther-King-Schule weihnachtliche Klänge anstimmten. Außerdem verkauften Schüler der Anne-Frank-Schule an ihrem Stand selbst gemachte Nähsachen, die mit fair gehandelten Materialien in ihrer Nähwerkstatt hergestellt wurden und versorgten alle Besucher der Veranstaltung mit leckeren „Fairtrade-Waffeln“. Das Saarlouiser Gymnasium am Stadtgarten, die Theeltalschule und die Martin-Luther-King Schule zeigten zudem an Informationsständen ihre jeweiligen Fairtrade-Projekte, dazu gehören unter anderem faire Kochprojekte und faire Schulklassen.