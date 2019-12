Kreistag : Kreistagsbeschlüsse ohne Erläuterung kaum nachvollziehbar

Saarlouis Der Kreistag beschließt, anschließend muss die Öffentlichkeit relevante Inhalte nachfragen. Auch nach der neuen Zusammensetzung aufgrund der Kommunalwahl im Mai bleiben Entscheidungen öffentlicher Sitzungen für Außenstehende häufig unklar.

Einstimmig erfolgte dabei ein Beschluss, das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach mit einer Photovoltaik-Anlage auszustatten. Die CDU-Fraktion wollte dieses Projekt in den Händen des Landkreises belassen. Die Mehrheit des Kreistages stimmte jedoch für ein Genossenschaftsmodell auf Pachtbasis und mit Bürgerbeteiligung. Betreiber wird die Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal, BEG. Die errichtete beispielsweise schon eine PV-Anlage auf der Vogelsangschule in Saarlouis.