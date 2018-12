Den hatte Landrat Patrik Lauer dem Gremium erläutert. Er sieht in dem Zahlenwerk erfreuliche Tendenzen. Etwa die Kreisumlage, also den großen Anteil, den die Städte und Gemeinden zu tragen haben. Lauer ist stolz, dass sowohl der Umlagesatz – jetzt 48,8 Prozent – als auch die absolute Summe gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden konnten. Dies zum vierten Mal in Folge und auf den niedrigsten Umlagesatz seit zehn Jahren, wie der Landrat hervorhob.

(pum)