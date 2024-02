„Donner ist leiser“ Ohrenbetäubender Lärm bei Globus Saarlouis: Das steckt dahinter (mit Video)

Eine Schallmessung per Smartphone-App zeigt in der Spitze rund 90 Dezibel an – das entspricht etwa der Lautstärke eines fahrenden LKWs oder einer zuknallenden Tür. Doch gefühlt ist der Lärm aus dem Parkhaus deutlich lauter. Ein von unseren Reportern befragter Mann beschreibt den Ton so, „als würde man immer wieder volle Suppe auf Metall schlagen.“ In Wahrheit ist die Ursache eine andere.