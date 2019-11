Ausflug : Eine weihnachtliche Reise ins Elsass

Saarlouis Kreisvolkshochschule bietet am 15. Dezember eine Tour nach Ottrott und Sélestat.

Die Kreisvolkshochschule Saarlouis fährt am Sonntag, 15. Dezember, ins Elsass. Auf dieser weihnachtlichen Reise geht es zunächst nach Ottrott, einem reizvollen Ort am Fuße des Mont St. Odile. Hier wird in einem der besten Restaurants des Elsass zu Mittag gegessen. Das stilvolle Ambiente des Restaurants „Ami Fritz“ und die Kochkunst von Patrick Fritz stimmen mit einem Dreigangmenü auf die Weihnachtszeit ein.