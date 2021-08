KVHS : KVHS bietet eine Reise in die Champagne an

KVHS bietet eine Reise in die Champagne an

Kreis Saarlouis Die Kreisvolkshochschule Saarlouis fährt vom 25. bis 26. September in die Champagne. Die Anreise erfolgt über die Route de Champagne über die Dörfer in Richtung Epernay.

Kurz vor Epernay wird Hautviller, die Wiege des Champagners, besichtigt. In Hautviller, einem charmanten Winzerdorf, befindet sich im Chor der Benediktinerabtei das Grab von Dom Perignon. Dieser war im 18. Jahrhundert Kellermeister in Hautviller und hat die Methode der Champagnerherstellung hier entdeckt. In Epernay befindet sich die prestigeträchtige Champagner-Avenue, an der viele der renommiertesten Champagnerhäuser ihren Sitz haben.