Nach Shitstorm Rehlinger Ortsvorsteher will Saarvenir an prominenter Stelle als Wahrzeichen aufstellen

Rehlingen-Siersburg · Das Saarvenir ist seit Wochen in aller Munde. Doch ohne das richtige Marketing könnte es schon bald in Vergessenheit geraten, sagt Sebastian Zimmer, der Ortsvorsteher von Rehlingen. Sein Vorschlag: eine mehrere Meter hohe Version der Plastik an einem Ort aufstellen, der viel von Touristen besucht wird. Er hat auch schon eine Idee, wo genau.

12.05.2023, 17:17 Uhr

An der Rehlinger Staustufe gibt es rund 100 Meter flussabwärts eine Freifläche, an der täglich viele Wanderer und Radfahrer vorbeikommen: Hier könnte sich der Rehlinger Ortsvorsteher eine große Version des Saarvenirs als touristische Attraktion gut vorstellen. Foto: SZ/Nils Straßel

Sebastian Zimmer kann verstehen, wenn man seine Idee für verrückt hält. Der Rehlinger Ortsvorsteher erzählt im Gespräch mit unserer Zeitung, dass seine erste Reaktion auf die Enthüllung des „wild zusammengestellten“ Saarvenirs ähnlich skeptisch war, wie die vieler anderer Saarländer: „Ich dachte zuerst, das wäre ein Aprilscherz – eine Totalkatastrophe.“ Doch in den Tagen darauf habe er sich viel mit Freunden und Bekannten über das Modell unterhalten und gemerkt: „Es ist halt so kurios, dass es doch wieder extrem interessant ist.“