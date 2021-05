Kostenpflichtiger Inhalt: Kunstaktion im öffentlichen Raum : Was in Saarlouis passiert, wenn Strom auf Kunst trifft

Saarlouis Gemeinsam mit der HBKsaar haben die Saarlouiser Stadtwerke ein Projekt gestartet, dass illegalem Graffiti entgegenwirken soll. Doch was für die Teilnehmer des „Kunstnetzwerks Saarlouis“ in der Theorie zunächst einfach klang, wurde in der Realität schnell zur Bewährungsprobe auf ungewohntem Terrain.