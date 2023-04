Kunst Forum Saarlouis Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen

Das Kunst Forum Saarlouis hat vor Kurzem für wohltätige Zwecke die Summe von 8800 Euro gespendet – als Ergebnis des jüngsten Kalenderverkaufs. Mit dem Erlös, berichtet das Forum in einer Mitteilung weiter, unterstützt das Künstlerkollektiv die folgenden Projekte: 5000 Euro gehen an die Initiative Bürger in Not des Landkreises Saarlouis, 1800 Euro an die Tafel des Caritasverbandes Saar-Hochwald in Saarlouis, 500 Euro an die therapeutische Schülerhilfe des Caritasverbandes und 1500 Euro an den Hospizverein St. Nikolaus in Rehlingen-Siersburg. Zur Scheckübergabe kamen die Spenderinnen und Spender mit Vertreterinnen und Vertretern der Empfängereinrichtungen im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Saarlouis zusammen.