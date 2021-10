Straßenschild : Kunibert-Schäfer-Weg eingeweiht

Die Familie Schäfer, vorne sitzend Kuniberts Schäfers Ehefrau Martha, freute sich über die erfolgte Ehrung. Sohn Kunibert Schäfer jun. trat in die Fußstapfen seines Vaters und ist Professor für Dirigieren in Regensburg. Foto: Petra Molitor

Roden Die Einweihung des Weges in Roden fand in Anwesenheit der Familie des verstorbenen Chorleiters statt.

Seit Kurzem erinnert in Roden der Kunibert-Schäfer-Weg an den bekannten und beliebten Küster, Organist und Chorleiter, der 2020 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Das Gässchen führt von seinem ehemaligen Wohnhaus an die Kirche Maria Himmelfahrt.