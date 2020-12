Hilfe : Kulturfonds für Saarlouiser Künstler

Saarlouis Um regionale Künstler in der Corona-Pandemie zu unterstützen, wurde auf Antrag des Stadtrates ein Kulturfonds in Höhe von 50 000 Euro aufgelegt. Ziel ist es, mit Unterstützung des Kulturamts Projekte zu fördern, die einen unmittelbaren Bezug zu Saarlouis haben.

Viele Fördertöpfe des Bundes und des Landes, die eingerichtet wurden, können von einem Gros der Künstler, insbesondere den Soloselbstständigen nicht ausgeschöpft werden, da diese die Bedingungen nicht ausreichend erfüllen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Daher wurde von der Stadt ein Kulturfonds in Höhe von 50 000 Euro aufgelegt, aus dem „einfach und unkompliziert Projekte regionaler Künstler, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden“ finanziert werden sollen. Diese Summe diene als Grundstein für ein Hilfspaket, das von privaten Spendern oder Firmen aufgestockt werden könne, um möglichst viele Projekte umsetzen zu können. Erste Förderer hätten sich bereits mit der Stadt in Verbindung gesetzt.