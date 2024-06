Sperrung aufgehoben Bester Aussichtspunkt für Kühlturm-Sprengung doch geöffnet – doch es gibt einen Haken

Im Rahmen der anstehenden Sanierungsmaßnahmen der Halde und des Absinkweihers Duhamel in Ensdorf waren Arbeiten zur Ertüchtigung der Haldenauffahrt an der West-Flanke (Betriebsfläche der RAG Aktiengesellschaft) nötig. Deshalb war die Bergehalde in den vergangenen Tagen komplett gesperrt. Ebenfalls war lange nicht klar, ob sie für den Sprengungstag wieder freigegeben wird.