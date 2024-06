Kraftwerk Ensdorf verschwindet Das sind die fünf besten Aussichtspunkte auf die Kühlturm-Sprengung (mit Fotos)

Am Sonntag, 30. Juni, ist es so weit. Um circa 8 Uhr morgens schlägt das letzte Stündlein der landschaftsprägenden Kraftwerkstürme in Ensdorf. Sowohl der breite Kühlturm als auch die über 100 Meter hohen Kamine des stillgelegten Kohlekraftwerks an der Saar werden gesprengt. Auch eine Entstickungsanlage auf dem Gelände wird per Explosion zu Fall gebracht. Um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, wird ein Perimeter um das Kraftwerk sowie die umliegenden Straßen für die Zeit der Sprengung gesperrt. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Spots, wo man sich trotzdem hinstellen kann, um das historische Ereignis zu beobachten. Das ist die Top 5 Aussichtspunkte der SZ-Redaktion: