Wahrzeichen verschwindet Wird der beste Aussichtspunkt für die Kühlturm-Sprengung in Ensdorf gesperrt?

Schlechte Nachrichten für alle, die sich die beeindruckende Sprengung der Ensdorfer Kraftwerkstürme am Sonntag, 30. Juni persönlich ansehen wollen. Einer der besten Aussichtspunkte, um das Spektakel zu beobachten – das Plateau des Saarpolygons auf der Bergehalde Duhamel – könnte am Sprengungstag komplett gesperrt sein. Im Rahmen der anstehenden Sanierungsmaßnahmen der Halde und des Absinkweihers Duhamel in Ensdorf laufen die Arbeiten zur Ertüchtigung der Haldenauffahrt an der West-Flanke (Betriebsfläche der RAG Aktiengesellschaft) auf Hochtouren.