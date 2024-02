Kegeln Hüttersdorf kommt seinem Traum näher

Die Bundesliga-Kegler des KSC Hüttersdorf dürfen nach einem starken Start in die Meisterschafts-Endrunde (Play-Offs) weiter davon träumen, erstmals in der Vereinsgeschichte auf einem der ersten drei Ränge zu landen – und damit eine Medaille zu erhalten. „Platz drei ist jetzt absolut realistisch“, erklärte KSC-Mannschaftsführer Holger Hamm strahlend, nachdem Hüttersdorf am Samstag sein Heimspiel zum Start in die Play-Offs gewonnen hatte. „Es war ein heißes Duell von Anfang bis Schluss. Jeder von uns hat sich reingekniet und das Optimum rausgeholt“, freute sich Hamm.