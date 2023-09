Bürgermeister kritisiert Polizeipräsenz „Unruhestifter und Straftäter können sich relativ sicher fühlen“ – Bekommt Bous wieder eine Polizeiinspektion?

„Das subjektive Gefühl der Sicherheit jedes Menschen ist ein hohes Gut und von großer Bedeutung für die Lebensqualität in unserer Gemeinde. Wir wollen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen können.“ Mit diesen Worten richtete sich der Bouser Gemeinderat im Jahr 2017 an das saarländische Innenministerium. Gerade zeichnete sich eine Umstrukturierung der Polizei ab und die rund um die Uhr besetzte Polizeiinspektion (PI) in der Gemeinde drohte, zu einem Polizeirevier (PRev) mit begrenzter Präsenz herabgestuft zu werden.