Durch den Krieg in der Ukraine sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk mittlerweile mehr als eine Million Menschen auf der Flucht. Viele suchen Schutz in Nachbarländern, wie etwa hier in Polen. Aber auch im Landkreis Saarlouis sind bereits die ersten ukrainischen Kriegsflüchtlinge angekommen. Foto: dpa/Antti Aimo-Koivisto