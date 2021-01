Kreisausschuss tagt per Video

Die Sitzung des Kreisausschusses wurde im Großen Sitzungssaal via Videoschaltung realisiert. Foto: Johannes Bodwing

Saarlouis Mit einem doppelten Kreisausschuss hat das Sitzungsjahr im Landratsamt Saarlouis begonnen. Denn am Donnerstag erschienen die Mitglieder des Ausschusses als kleine Videosequenzen auf den zwei breiten Leinwänden des Großen Sitzungssaales.

Ein Novum stellte diese Sitzung dar. Erstmals tagten die Kreispolitiker von zu Hause aus vor Computern. Vom Sitzungssaal sahen sie dabei nur die Tischreihe mit Landrat Patrik Lauer und einigen Verwaltungsmitgliedern. Andere Verwaltungsangestellte saßen mit großem Abstand an den im Saal aufgestellten Tischreihen. Dort nahmen sie Plätze ein, die sonst vom Ausschuss besetzt sind. Die hohe Zahl an Verwaltungspersonal diente dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung, in dem der Kreishaushalt 2021 vorbereitet wurde. Im öffentlichen Teil war nur eine Niederschrift zu genehmigen.