Kreistag : Jagdsteuer ist Thema im Kreistag Saarlouis

Saarlouis Die Jagdsteuer aufheben will ein Antrag der CDU-Fraktion im Saarlouiser Kreistag. Darüber entscheidet das Gremium in der nächsten Sitzung. Ebenso über die Einrichtung einer Fachberatungsstelle für Kitas zusammen mit dem Landkreis Merzig-Wadern, einer PV-Anlage am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach sowie darüber, ob künftig öffentliche Bekanntmachungen nur noch per Internetseite erfolgen.

