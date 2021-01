Trauer : Kreisstadt Saarlouis trauert um Ehrenbürger Joël Batteux

Saarlouis Joël Batteux, der frühere Bürgermeister von Saint-Nazaire, ist gestorben.

(red) Der langjährige Bürgermeister von Saint-Nazaire, Joël Batteux, ist am 10. Januar im Alter von 77 Jahren verstorben. Das teilt die Stadt Saarlouis mit. Joël Batteux habe in den 31 Jahren seiner Amtszeit (1983-2014) die Stadtpolitik und die Stadtentwicklung in der Partnerstadt nachhaltig geprägt und mit visionärem Geist vorangebracht, heißt es. Ein herausragendes Vermächtnis sei das städtebauliche Großprojekt „Ville-Port“, zu dem auch die Inwertsetzung des ehemaligen deutschen U-Boot-Bunkers zählt.