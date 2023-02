Bepflanzung : Kreisstadt Saarlouis weitet ihre Baumpflanzaktion aus

Auch an der Kindertagesstätte Neuforweiler wurden neue Bäume gesetzt. Foto: Christina Altmaier​

Saarlouis „1000 Bäume für Saarlouis“ lautet die Mission für die Stadtverwaltung, die der Saarlouiser Rat 2020 auf Antrag von CDU und Grünen beschlossen hatte. Neben seither erfolgten Baumpflanzungen – wie unter anderen am Theater am Ring und auf der Hundefreilauffläche am Saaraltarm – stehen aktuelle Projekte an in den Kitas Roden, Neuforweiler und Picard, im Naturschutzgebiet Ellbachtal sowie im Umfeld der Hundefreilauffläche und weiteren Grünflächen und Spielplätzen.

Zusätzlich initiierte die Verwaltung ein Hausbaumprojekt, in dessen Verlauf noch in diesem Frühjahr rund 170 Hausbäume auf Privatgrundstücken durch die Stadt gepflanzt werden.

Beigeordneter Günter Melchior zeigt sich zufrieden mit dem Fortschritt: „Wir kommen den 1000 Bäumen immer näher. Besonders freue ich mich über die Bäume an den Kitas, die unseren Kleinsten Schatten und gute Luft spenden und hoffentlich auch einige schöne Erlebnisse in den Kitas mit prägen werden.“

Bei der Baumartenauswahl wurde darauf geachtet, dass insbesondere so genannte Zukunftsbäume gepflanzt werden, welche besonders an die Bedürfnisse der Stadt der Zukunft angepasst sind und sich dabei durch eine hohe Trockenstresstoleranz und Hitzeresistenz auszeichnen; gleichzeitig sind sie trotzdem frosthart und weisen eine geringe Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten auf.