Ausbildungsstart : Kreissparkasse Saarlouis begrüßte 18 neue Azubis

Die neuen Auszubildenden mit ihren Betreuerinnen und Betreuern im Lichthof der KSK-Geschäftsstelle am Großen Markt in Saarlouis. Foto: Michael Schönberger/KSK​

Saarlouis Die die jungen Leute begann Anfang August ein neuer Lebensabschnitt.

Für einen optimalen Start ins Berufsleben waren die ersten beiden Tage gut gefüllt mit vielen Informationen rund um Ausbildung und Beruf und zudem ging es um das gegenseitige Kennenlernen. Zur Unterstützung in der Lehrzeit erhalten alle 18 ein Tablet.

Auszubildende aus dem dritten Lehrjahr stellten den neuen Kolleginnen und Kollegen die betriebliche und praktische Ausbildung anschaulich vor und gaben viele hilfreiche Tipps, berichtet die KSK in einer Pressemitteilung. Da die Azubis bereits ab dem dritten Tag in den Geschäftsstellen eingesetzt sind, gab es auch einen Workshop zum Thema Kundenkontakt.

Zwischendurch besuchten die Berufsstarter die Geschäftsstelle am Großen Markt in Saarlouis, wo sie vom KSK-Vorstandsvorsitzenden Horst Herrmann herzlich begrüßt wurden. In lockerer Runde stellten die Auszubildenden ihre Fragen und diskutierten angeregt über die Zukunft von Banken, die Rolle der Sparkassen und aktuelle geschäftspolitische Herausforderungen.