„Vergiss-mein-nicht“ Auf Demenz aufmerksam machen

„Bei so einem wichtigen Thema hält uns auch Regen oder Schnee nicht davon ab, mitzumachen“, sagte Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) und bedankte sich herzlich bei Christian Blees und Robin Volz von der Grünflächenabteilung des NBS, die vor Kurzem trotz widriger Wetterverhältnisse behutsam 120 Vergissmeinnicht-Pflanzen in die Erde des Verkehrs-Kreisels am Kleinen Markt setzten. Ebenfalls ein Dankeschön richtete Demmer an die Organisatoren vor Ort in Saarlouis, Andreas Sauder von der Landesfachstelle Demenz sowie Vanessa Wassong und Dominik Lieblang vom Neuen Betriebshof.