Kreisbauer zum Erntedank : Nicht jedem lachte die Sonne

Kreis Saarlouis Gedanken zum Erntedank hat Erhard Ecker, Kreisvorsitzender des Bauernverbandes im Landkreis Saarlouis, für die Saarbrücker Zeitung formuliert.

(red) „Wir feiern Erntedank, so wie jedes Jahr. Die Kirchen sind festlich geschmückt, die Früchte des Feldes und der Gärten liegen um den Altar. Wobei in diesem Jahr manches davon im Supermarkt gekauft wurde und aus Spanien stammt, da es hier so trocken war. Die Gärten gaben nicht viel Brauchbares her, wenn wir nicht fleißig Gießkannen geschleppt haben.