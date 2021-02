Pandemie im Landkreis Saarlouis : Ein weiteres Todesopfer und 41 neue Corona-Fälle

Ein DRK-Helfer führt in einer Teststation einen Corona-Schnelltest durch. Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Saarlouis Ein weiterer Mensch aus dem Kreis Saarlouis ist an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Dieser lebte in der Stadt Lebach und ist der 119. Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit.

Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 84,4. Insgesamt zählte das Saarlouiser Gesundheitsamt 41 neue Corona-Fälle. Die meisten gab es in Dillingen (23), die wenigsten in Rehlingen-Siersburg, Wadgassen und Wallerfangen (je einen).