Städte und Gemeinden informieren Verkehrschaos am ersten Schultag – Darauf sollten Eltern achten

Den neuen Ranzen auf dem Rücken, die Schultüte in den Händen. Stolze Eltern begleiten ihre Kinder am ersten Schultag zur Schule – sei es, um den schweren Rucksack zu tragen oder den Moment auf Kamera festzuhalten. Viele wählen dabei das Auto, um ihre Schützlinge sicher zur Schule zu bringen. Doch oft führt das vor Ort zu einem großen Verkehrschaos. Auf Anfrage unserer Zeitung teilen die Gemeinden im Kreis Saarlouis nun mit, worauf Eltern am ersten Schultag besonders achten sollten.