Sorgen um Schüleraustausch Wieso Schulfahrten nach Frankreich problematisch sind

Bei den Élysée-Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag der deutsch-französischen Freundschaft betonte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot noch stolz: „Wir sind das französischste aller Bundesländer.“ In Sachen Mehrsprachigkeit sei das Saarland bundesweit Vorreiter und soll in Zukunft sogar noch besser werden, denn: „Sich gegenseitig zu verstehen, ist der Schlüssel für grenzenloses Miteinander mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn“, so die Ministerin.