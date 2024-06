Resümee der Kreisvorsitzenden Stichwahlen im Kreis Saarlouis: Wieso die SPD verloren und die CDU gewonnen hat

„Ich hatte schon schönere Abende“, sagt Patrik Lauer, der Saarlouiser Kreisvorsitzende der SPD. Aus zwei Stichwahlen am Sonntag in Saarlouis und in Schwalbach gingen beide Kandidaten seiner Partei als Verlierer hervor. Florian Schäfer und David Maaß konnten ihre harten Wahlkämpfe nicht krönen und mussten sich Marc Speicher (CDU) in Saarlouis und Markus Weber (parteilos, Kandidatur aber von CDU und Grüne unterstützt) geschlagen geben. Raphael Schäfer, der CDU-Kreisvorsitzende, ist dafür umso glücklicher: „Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mich erstmal gefragt, ob das nicht doch ein Traum war.“ Einen Tag später analysieren die beiden Kreisvorsitzenden die Stichwahlen und erklären, wieso sie ihrer Meinung nach so ausgegangen sind.