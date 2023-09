Sichere Geldanlage Wie Bürger beim Photovoltaik-Ausbau im Kreis Saarlouis mitverdienen können

Kreis Saarlouis · Der Kreis Saarlouis investiert in Solarenergie, der Bürger profitiert. Mit dem Erwerb eines der neuen „Klima-Sparkassenbriefe“ kann man sich am Photovaltaik-Ausbau auf kreiseigenen Gebäuden finanziell beteiligen und an den Zinsen mitverdienen. So funktioniert es.

26.09.2023, 10:51 Uhr

Der perfekte Deal: Bei der Kooperation von Landkreis und Kreissparkasse gibt es nur Gewinner. Symbolisch legen Uwe Bourgeois (v. l.), Landrat Patrik Lauer und Stefan Klein die Hände zusammen und besiegeln die Zusammenarbeit. Foto: SZ/Nils Straßel

Auf den Dächern seiner Schulen, Hallen und Verwaltungsgebäude möchte der Kreis Saarlouis neue Photovoltaik-Anlagen errichten (siehe Info). Dafür sollen bis 2026 jedes Jahr rund eine Million Euro investiert werden, verrät Landrat Patrik Lauer im Gespräch mit unserer Zeitung. Diese Solar-Offensive sei der nächste Schritt auf dem Weg, bis 2050 Null-Emissions-Landkreis zu werden. Dabei sei aber von Anfang an klar gewesen, dass man die Bürger an dem Projekt beteiligen möchte. Zum einen, um ihnen eine lukrative Anlagemöglichkeit zu bieten. Zum anderen aber auch, um das Bewusstsein für Klimaschutzmaßnahmen im Kreis zu stärken, erklärt Lauer. In Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Saarlouis (KSK) wurde nun deshalb der Klima-Sparkassenbrief für Menschen aus dem Landkreis ins Leben gerufen.