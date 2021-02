Pandemie : Ein weiterer Corona-Todesfall im Landkreis

Kreis Saarlouis 31 Neuinfizierte kommen am Dienstag dazu.

(ab) Einen weiteren Toten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet der Landkreis Saarlouis am Dienstag. Die Zahl der Verstorbenen steigt auf 118. 31 Menschen sind neu infiziert.

Damit steigt die Zahl der bisher bestätigten Fälle auf 5655. Aktuell zählt der Kreis 293 akute Infektionen. Als genesen gelten 5244. Das sind 22 mehr als am Montag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 106,53. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Lebach (7), Dillingen (5), Wadgassen (4) und Saarlouis. In Wallerfangen und Schmelz sind es jeweils drei.