In Wanderschuhen durch den Kreis Wanderungen führen zu schönen Orten der Region

Karten kosten 25 Euro und beinhalten acht Weinproben sowie ein Glas – wer mehr probieren will, kann dies gegen Aufpreis tun. Alle Weine können auch am Start- und Zielpunkt probiert werden. Karten gibt es im Vorverkauf am Eingang der Niedtalhalle in Siersburg – am Samstag, 9. September, von 10 bis 12 Uhr und am Samstag, 16. September, von 13 bis 15 Uhr. Weitere Infos zur Wanderung können per E-Main an resi-wein@web.de erfragt werden.