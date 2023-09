In Wanderschuhen durch den Kreis Wanderer erkunden die Schönheit der Natur in der Region

In den Pfälzerwald geht es mit dem Saarwaldverein Rehlingen-Siersburg am Sonntag, 17. September. Das Wandergebiet grenzt an das Dahner Felsenland und ist der lothringisch-elsässischen Wanderregion zwischen Bitche und Wissembourg benachbart. Der Altschlosspfad bei Eppenbrunn gibt an diesem Tag die mittelschwere Strecke von rund neun Kilometern vor. Die Fahrt nach Eppenbrunn beginnt um 9 Uhr am Bahnhof in Siersburg und erfolgt in Fahrgemeinschaften in Privat-Autos. Tourleiterin ist die Wanderführerin des Saarwalvereins Erika Caron. Nach Abschluss der Wanderung ist Gelegenheit zur gemütlichen Einkehr voraussichtlich in einem Ausflugslokal der Wanderregion. Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail an erikacaron2000@yahoo.de.