Unterwegs im Kreis Saarlouis Viele Vereine laden zu gemeinsamen Wanderungen ein

Der Saarwald-Verein Schwalbach führt am Sonntag, 2. Juni, eine zehn Kilometer lange Wanderung durch den Püttlinger Jungenwald durch. Die Wandergruppe trifft sich um 9 Uhr am Parkplatz vor dem Gemeindesaalbau in Schwalbach. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz am Wildpark in Püttlingen. Eine Schlussrast ist im Gasthaus „Zum Wildpark“ vorgesehen, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Weitere Infos gibt es bei der Wanderführerin Klaudia Raubuch, Telefon (01 52) 29 95 89 57.