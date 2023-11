In Wanderschuhen durch den Kreis Wanderer sind im Landkreis Saarlouis auf Tour

Der Saarwald-Verein Wadgassen trifft sich am Sonntag, 26. November, um 10 Uhr auf dem Marktplatz von Wadgassen zu einer Wanderung entlang der Nied. Vom Marktplatzs aus geht es in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz an der Niedtalhalle in Siersburg, wo ab 10.15 Uhr die 11,4 Kilometer lange, leichte Wanderung startet. Die Strecke ohne nennenswerte Anstiege führt zunächst entlang des linken Ufers der Nied nach Hemmersdorf, wo an der Wackenmühle die Nied überquert wird. Am rechten Ufer geht es dann wieder zum Ausgangspunkt zurück. In drei Stunden reiner Gehzeit sind 90 Höhenmeter zu überwinden. Je nach Wetterlage kann es zu kurzfristigen Änderungen an der Wanderstrecke kommen.