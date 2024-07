Kooperation von Kreis und Sparkasse Fünf Kita-Gärten im Kreis Saarlouis bekommen „Wilde Ecken“

Landrat Patrik Lauer: „Unser Ziel ist es, Vielfalt in die Gärten der Kindertagesstätten bringen. Die „Wilden Ecken“, die wir heute pflanzen, werden auch in Zukunft zur Biodiversität beitragen und Kinder nachhaltig für Naturgärten begeistern. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Kreissparkasse ein solch tolles Projekt auf die Beine gestellt zu haben.“ Bettina Ehl von der KSK ergänzte: „Dadurch, dass unsere Kunden verstärkt ihre Bankgeschäfte digital über Online-Banking oder die Sparkassen-App abwickeln, sparen wir unter anderem jede Menge Papier bei Kontoauszügen und Überweisungen. Dieses Ersparnis wollen wir an die Menschen in der Region wieder zurückgeben, unter anderem im Rahmen von Nachhaltigkeitsprojekten. So ist auch die Idee zur Aktion ,Wilde Ecken‘ entstanden“.