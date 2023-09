Neue Perspektiven auf alte Gemäuer Diese Aktionen stehen zum Tag des offenen Denkmals im Kreis Saarlouis an

Ob Kirchen, Gasthäuser oder Schulen – Denkmäler existieren in vielen Formen und bringen Talente und Qualitäten mit, selbst wenn diese nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Unter dem Motto „Talent Monument“ findet am Sonntag, 10. September, der bundesweite Tag des offenen Denkmals statt. Der Landkreis Saarlouis richtet die Scheinwerfer auf die einzigartigen Merkmale, die Denkmäler auszeichnen, und will dazu anregen, die Bauten aus neuen Perspektiven zu betrachten. Durch Zusammenarbeit mit den Gemeinden und Städten sowie den Denkmalbeauftragten ist ein umfangreiches Programm entstanden.