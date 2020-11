Bewerbungsschluss ist der 12. November : Kreis Saarlouis sucht Selbstständige und Studenten für die Kontaktnachverfolgung

Kreis Saarlouis In der Pandemie sind dringend weitere Helfer gesucht – zum Beispiel auch Kulturtreibende, die derzeit nicht arbeiten können.

Die Einstellung erfolgt in Voll- oder Teilzeit. Bewerbungsschluss ist der 12. November. Bewerbungen können gerichtet werden an das Personalamt des Landkreises Saarlouis, Postfach 1840, 66718 Saarlouis oder alternativ per E-Mail an bewerbung@kreis-saarlouis.de.