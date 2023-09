Erster von 32 Standorten Kreis Saarlouis startet Wasserspender-Offensive in Dillingen

Dillingen · Der Saarlouiser Kreistag hatte sich im Juni dafür ausgesprochen, an allen kreiseigenen Schulen Trinkwasserspender zu installieren. Am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Dillingen wurde nun das erste dieser neuen Geräte eingeweiht.

14.09.2023, 16:05 Uhr

Die Fünfer der ASG Dillingen füllen sich zum ersten Mal ihre Flaschen am neuen Spender auf. Foto: SZ/Nils Straßel