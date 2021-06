Corona-Zahlen im Kreis Saarlouis : Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 34

Kreis Saarlouis Nur noch zwölf Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt. Gute Nachrichten also für den Kreis Saarlouis.

Zwölf neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt. In Schwalbach sind vier Personen positiv getestet, in Überherrn und Saarlouis jeweils zwei, in Nalbach, Saarwellingen, Wadgassen und Dillingen ist jeweils eine Person positiv getestet. Derzeit sind im Landkreis 125 Personen infiziert. Als genesen gelten 8180 (plus 27). Seit Beginn der Pandemie haben sich im Kreis Saarlouis insgesamt 8456 mit dem Corona-Virus infiziert.