Pandemie im Kreis Saarlouis : 7-Tage-Inzidenz steigt im Kreis Saarlouis auf 122,62

Kreis Saarlouis Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: 50 neue Corona-Fälle verzeichnet der Landkreis.

Die meisten Fälle sind in Saarlouis (zwölf) gemeldet, acht neue Fälle gibt es in Rehlingen-Siersburg, sieben in Schmelz, jeweils sechs in Bous und Lebach, fünf in Wadgassen, drei in Überherrn, zwei in Schwalbach und einer in Dillingen. Insgesamt zählte der Kreis am Dienstag 364 aktive positive Fälle.