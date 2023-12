Kreishaushalt 2024 Kreis Saarlouis stellt „Zukunftshaushalt“ vor: 30 Millionen für Bildung und Klimaschutz

Landrat Patrik Lauer sagt, er habe selten mit so viel Stolz die Finanzplanung seiner Verwaltung vorgestellt. Als „absoluten Zukunftshaushalt“ bezeichnet er den Entwurf, der am Donnerstag, 14. Dezember, dem Kreistag zum Beschluss vorgelegt wird. Denn die geplanten Rekordinvestitionen von rund 30 Millionen Euro sollen zum größten Teil in die Bereiche Bildung und Klimaschutz fließen. Wohin genau, dazu später mehr. Gleichzeitig habe man es trotz äußerer Belastungen wie Inflation und Tarifsteigerungen geschafft, den Kreisumlagesatz – also den Geldanteil, den der Kreis von seinen Kommunen einzieht, um seine Kosten zu decken – unter 50 Prozent zu halten (49,795 Prozent). Damit lässt der Kreis Saarlouis seinen Städten und Gemeinden mehr ihrer Finanzkraft übrig, als alle anderen Gemeindeverbände im Saarland.