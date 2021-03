Pandemie im Kreis Saarlouis : 31 neue Corona-Fälle, Inzidenz steigt weiter

Kreis Saarlouis Im Kreis Saarlouis steigt der Inzidenz-Wert. Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten, die das Gesundheitsamt meldet, liegt am Mittwoch bei 31.

Im Kreis Saarlouis wurden am Mittwoch laut Mitteilung des Gesundheitsamtes 31 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert: neun in Saarlouis, sechs in Lebach, fünf in Saarwellingen, drei in Wadgassen, zwei in Schwalbach und zwei in Bous. Jeweils eine Neuinfektion wird aus Schmelz, Ensdorf, Rehlingen-Siersburg und Dillingen gemeldet.