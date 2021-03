Pandemie im Kreis Saarlouis : 77 neue Corona-Fälle — 7-Tage-Inzidenz 103,56

Kreis Saarlouis Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag 77 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der insgesamt im Kreis Saarlouis bestätigten Corona-Fälle auf 6574. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 103, 56. Zum Vergleich: Am Montag lag die 7-Tage-Inzidenz bei 78,31.

Die meisten Neuinfektionen werden aus Saarlouis gemeldet (19). In Dillingen sind 14 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden, 13 Neuinfektionen sind es in Lebach, in Wadgassen acht, in Schwalbach und Nalbach sechs, jeweils drei in Wallerfangen, Überherrn und Ensdorf. In Saarwellingen und Schmelz gibt es jeweils eine Neuinfektion (weiterer Bericht Seite C 5).