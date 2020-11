Pandemie im Kreis Saarlouis : 44 neue Corona-Fälle

Kreis Saarlouis 44 neue Fälle meldet der Landkreis Saarlouis. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 180,11.

Der Landkreis Saarlouis verzeichnet am Montag 44 neue Fälle. Aktuell sind 313 Personen mit dem Covid-19-Virus infiziert. Die Zahl der Genesenen stieg am Montag um 45 auf 1432. Mit 26 bleibt die Zahl der Todesfälle gleich. Insgesamt beträgt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle 1771. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 180,11. Das Landratsamt Saarlouis teilt mit, dass es erneut keine Statistik vermelden könne. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes könne man keine Aufschlüsselung nach Kommunen geben. Dies werde erst in den nächsten Tagen wieder möglich sein.