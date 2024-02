CO2-freie Energie durch Solarthermie Kosten, Zeitplan, Sicherheit: Alle Infos zum geplanten Nahwärmenetz in Wadgassen

Über 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger kamen kürzlich zur Informationsveranstaltung zum Thema „Nahwärmenetz Wadgassen“ ins Dorfgemeinschaftshaus Friedrichweiler. Hier haben Akteure der Gemeinde und Projektleiter Georg Wetterling vom Partnerunternehmen Sinnogy alle wichtigen Details zur geplanten Solarthermieanlage vorgestellt. Mit dieser sollen bereits in wenigen Jahren hunderte Haushalte in Friedrichweiler CO 2 -frei mit Heizenergie und warmen Wasser versorgt werden. Bürgermeister Sebastian Greiber hält einen Fertigstellungstermin bis 2028 für realistisch. Viele weitere Fragen der Bürgerinnen und Bürger wurden in den Präsentationen der Planer und dem darauffolgenden Austausch geklärt. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: